Sulara kapılan 9 yaşındaki Aysun'dan 41 saattir haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapıldıktan sonra anne ve 4 çocuğun cesedine ulaşılırken, 9 yaşındaki Aysun'u arama çalışmaları ise 41 saattir devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapıldıktan sonra anne ve 4 çocuğun cesedine ulaşılırken, 9 yaşındaki Aysun'u arama çalışmaları ise 41 saattir devam ediyor.

Olay, 6 Mayıs tarihinde Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs Cumartesi akşam saat 21: 00 sıralarında meydana geldi. Hasan Ç.'nin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi. Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, anne ile 5 çocuğu suda kayboldu. Bölgeye giden ekipler, araçtaki Asmin (11), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) cansız bedenlerini çıkarttı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, önceki gün sabah saatlerinde 31 yaşındaki anne Özlem'in de cansız bedenine ulaşmıştı.

9 yaşındaki Aysun aranıyor

Üç gündür süren arama çalışmalarında 9 yaşındaki Aysun'u bulmak için sabah saatlerinde yeniden çalışmalar başlatıldı. Dalgıç polis ekiplerinin sulama kanalındaki arama çalışmaları sürüyor.

Düğün dönüşü kazasında ise Şevket Baykuş aranıyor

6 Mayıs günü öğle saatlerinde ise Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesi'nde düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.'nin kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise hayatını kaybetti. Akıntıya kapılıp kaybolan Şevket Baykuş'u arama çalışmaları üç gündür devam ediyor. - ŞANLIURFA