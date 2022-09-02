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Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sulama motoru çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan damla sulama motoru çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan damla sulama motoru çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir tarladan damla sulama motoru çalındığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sulama motoru çalan şahısların C.E. ile T.M. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.E. ve T.M. adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen sulama motoru sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Hisarcık Jandarma Kadirli 3. Sayfa Haberler

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