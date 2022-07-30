Sulama kanalının kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da arkadaşlarıyla sulama kanalının kenarında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı. Adana'da arkadaşlarıyla sulama kanalının kenarında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde sulama kanalının olduğu alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil içerisinden inen kimliği belirlenemeyen 2 kişi, arkadaşlarıyla birlikte oturan Sadık A.'ya doğru defalarca ateş açtı. Tekrardan arabaya binen şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Karnından yaralanan Sadık A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Sadık A.'ın arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadık A.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Sadık A.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde bulduğu 8 adet boş kovanda delil çalışması yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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