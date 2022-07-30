Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Olay, Menekşe Mahallesi Stat Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki sulama kanalı temizliği yapan ekipler, sahipsiz bir köpek ile 6 yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri mahsur kalan köpekleri kurtararak, Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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