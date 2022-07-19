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Serinlemek için kanala giren genç suda kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Serinlemek için kanala giren genç suda kayboldu Adana'da bir kişi girdiği sulama kanalında kayboldu.

Serinlemek için kanala giren genç suda kayboldu

ADANA - Adana'da bir kişi girdiği sulama kanalında kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı sıcaktan bunalan gençler sulama kanalında yüzmeye başladı. Gençler bir süre sonra kanalda bir kişinin batıp çıktığını görünce yardım etmek istedi. Ancak gençler yetişemeden şahıs suda kayboldu. Bunun üzerine Sercan Aktaş isimli genç 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine sualtı polisi ve ekipler sevk edildi. Gelen dalgıçlar suda kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Şuana kadar şahıs bulanamadı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

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