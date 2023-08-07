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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Kanal boyunda yürüyen vatandaşlar suyun içerisinde bir insan bedeni olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkarttı. Bir kadına ait olduğu ve üzerinde elbiseleri bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının hayatını nasıl kaybettiği ve kimliğinin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Karşıyaka Şanlıurfa Otopsi 3. Sayfa Haberler

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