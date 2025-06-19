Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobili sulama kanalına düşen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Sulama kanalı düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Gürdoğan Mahallesi'nde Elif K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ters dönen otomobilin içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
'Finalde Türkiye var' diyen hadsiz İsrailli geri adım attı

"Finalde Türkiye var" diyen hadsiz İsrailliden yeni açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat

Komşumuz fiilen savaş denklemine dahil oluyor! ABD'den gizli sevkiyat
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.