Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

ADANA - Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 16: 30 sıralarında vatandaşlar sulama kanalında bir otomobil olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, ters duran otomobili kontrol ettiklerinde içinde 3 erkek olduğunu fark etti. Erkek şahıslar hemen çıkartıldı ancak öldükleri belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 şahsın isimleri belirlenemedi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.