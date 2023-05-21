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Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

3. Sayfa Haberleri

Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı.

Sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı

ADANA - Adana'da sulama kanalına düşen otomobilden 3 erkek cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 16: 30 sıralarında vatandaşlar sulama kanalında bir otomobil olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, ters duran otomobili kontrol ettiklerinde içinde 3 erkek olduğunu fark etti. Erkek şahıslar hemen çıkartıldı ancak öldükleri belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 şahsın isimleri belirlenemedi. Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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