Adana'da sulama kanalına düşen minibüste ölen 3 kişinin kimliği belli oldu.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen minibüste 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Suriyeli Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) olduğu belirlendi. Amca ve iki yeğeninin tarım işçisi olarak çalıştığı, işten döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Minibüs sürücüsünün ise kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Ama ve 2 yeğeninin cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Suriye'nin Rakka kentine götürülerek toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA