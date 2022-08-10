Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı Adıyaman'da, sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Adıyaman'da, sulama kanalına düşerek mahsur kalan inek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Vartana Köyünde eski sulama kanalına düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde inek sağ salim bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılmasına sevinen inek sahibi, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman AFAD 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.