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Sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen bir genç hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hardallık köyünde sulama kanalı kenarına elini yıkamak için yaklaşan 18 yaşındaki Batuhan Önerge, kanala düşerek akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinde yapılan arama neticesinde Önerge'nin cansız bedeni düştüğü yerin 3 km uzağında bulunarak sudan çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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