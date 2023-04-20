Sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

AKSARAY - Aksaray'da dün akşam saatlerinde oyun oynarken sulama kanılana düşerek akıntıya kapılıp kayıplara karışan 11 yaşındaki kız çocuğunun bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Zafer Mahallesinden geçen tarımsal sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kanal kenarında oyun oynayan Afgan uyruklu 11 yaşındaki Zehra Özbek iddiaya göre aniden dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Tarımsal sulama için açık olan ve neredeyse ağzına kadar dolu olan kanala düşen çocuk kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kayıplara karışan kız çocuğunu ararken çocuktan halen bir haber alınamadı. Gece yarısına kadar devam eden çalışmaya ara veren ekipler bugün de sabahın ilk ışıklarıyla tekrar arama çalışması başlattı. AFAD, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 kilometrelik bölümde yapılan aramada itfaiye ekipleri kanalın geçtiği Aksaray'ın merkeze bağlı Sapmaz köyünde kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Zehra Özbek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.