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Sulama Kanalına Düşen Çocuğu Annesi Kurtardı

Sulama Kanalına Düşen Çocuğu Annesi Kurtardı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde annesi, sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuğunu hayata döndürmek için hemen suya atladı. Çocuğun durumu kritik, hastaneye kaldırıldı.

Sulama kanalı düşen çocuğu annesi kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düştüğü sulama kanalından annesi tarafından kurtarılan 6 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Nizip ilçesi Günaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki A.O.D., evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun kanala düştüğünü fark eden anne Mine D., hemen suya atlayarak oğlunu kanaldan çıkardı. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk ile annesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan çocuğun Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği, annenin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
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