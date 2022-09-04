Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldıBURSA Bursa'nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzuna düştü.
Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzuna düştü. Ayı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.
Olay, İznik'e bağlı Müşküle mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzunu fark edemeyerek düştü. Havuzdan sesler geldiğini gören köylüler ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Vatandaşlar ayıyı çıkarmak için uğraşmaları sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.
Köylülerin 'şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı.