Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldıBURSA Bursa'nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzuna düştü. Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzuna düştü. Ayı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak doğaya geri bırakıldı. Olay, İznik'e bağlı Müşküle mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına saldıran ayı sulama havuzunu fark edemeyerek düştü. Havuzdan sesler geldiğini gören köylüler ayıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Vatandaşlar ayıyı çıkarmak için uğraşmaları sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı. Köylülerin 'şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sulama kanalı düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.