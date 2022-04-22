Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlanırken suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlanırken suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde 06 DC 6939 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı. Morgdaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli, Şanlıurfa merkez, Suruç ve Bakımlı mahallelerinde gözyaşları arasında defedildi.

Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışmalarına, dalgıç polisler tarafından dünden bu yana devam ediliyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title