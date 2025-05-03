Sulama kanalına düşen 54 yaşındaki şahıs kurtarıldı

ADANA - Adana'da sulama kanalında sürüklenen 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde sulama kanalında 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman'ın hareketsiz suda sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar sudaki şahsı kendi imkanlarıyla çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.