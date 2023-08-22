Sulama kanalına düşen 15 yaşındaki Yaprak kayboldu

ADANA - Adana'da sulama kanalı kenarında oyun oynarken kanala düşen 15 yaşındaki Yaprak kayboldu. Küçük kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Sulama kanalının kenarında oynayan 15 yaşındaki Yaprak Halit, dengesini kaybedip suya düştü. Küçük kızın suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Akıntıya kapılan Yaprak, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip Yaprak'ı aradı ancak bulamadı.

Öte yandan Yaprak'ın suya düştüğü bölgede çocuk ve gençlerin halen yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.