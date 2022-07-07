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Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sulama aracı yan yattı sürücü içerisinde sıkıştı

Beylikdüzü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sulama aracı yan yattı.

Beylikdüzü'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sulama aracı yan yattı. Sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların içeriye merdiven sarkıtılmasıyla kurtuldu.

Beylikdüzü Haramidere kavaşağından E5 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 GB 044 plakalı sulama aracı yan yattı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücünün yardımına çevredeki yetişti. Sürücüyü kurtarmak için aracın içerisine merdiven sarkıtıldı. Merdiven yardımıyla sürücü dışarı çıktı. Araçtan çıkan sürücünün korktuğu ve paniklediği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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