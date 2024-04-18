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Şuhut'ta Yerel Seçimler Sonrası Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapılan yerel seçimler sonrasında kazanan muhtarlar mazbatalarını aldı. Bademli köyünden aday olan Arife Başyiğit, Şuhut'un ilk kadın muhtarı olarak göreve başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında mahalle veya köy muhtarlığı seçimlerini kazanan muhtarlar mazbatalarını aldı.

Şuhut'un Bademli köyünde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, muhtar adayı olan Arife Başyiğit, tarihi bir başarıya imza attı. Bademli köyünden aday olan Arife Başyiğit seçimleri kazanarak muhtarlık görevine başladı. Şuhut tarihinin ilk kadın muhtarı olan Başyiğit, ilk olarak mazbatasını alır almaz köyünün yol ve güvenlik kamerası sorunlarını çözmek için kolları sıvadığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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