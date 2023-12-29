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Şuhut'ta Oto Yıkamacılar Fiyatları Yükseltti

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde faaliyet gösteren oto yıkamacı esnafı, yeni yılda araç yıkama fiyatlarını 250 TL'ye yükseltme kararı aldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir araya gelen oto yıkamacı esnafı yeni yılda araç yıkama fiyatlarını 250 TL'ye yükseltti.

İlçe merkezinde düzenlenen istişare toplantısında ilçede faaliyet gösteren oto yıkamacılar birlik ve beraberlik çatısı altında bir araya gelerek samimi bir ortamda istişarelerde bulundular. Akabinde ilçe genelinde oto yıkama fiyatını belirleyen esnaflar otomobil yıkamasının 200 TL, hafif ticari yıkama bedelinin ise 250 TL olmasında ortak karar aldılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut Yerel Haberler 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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