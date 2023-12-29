Şuhut'ta Oto Yıkamacılar Fiyatları Yükseltti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir araya gelen oto yıkamacı esnafı yeni yılda araç yıkama fiyatlarını 250 TL'ye yükseltti.

İlçe merkezinde düzenlenen istişare toplantısında ilçede faaliyet gösteren oto yıkamacılar birlik ve beraberlik çatısı altında bir araya gelerek samimi bir ortamda istişarelerde bulundular. Akabinde ilçe genelinde oto yıkama fiyatını belirleyen esnaflar otomobil yıkamasının 200 TL, hafif ticari yıkama bedelinin ise 250 TL olmasında ortak karar aldılar. - AFYONKARAHİSAR