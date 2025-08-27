Şuhut'ta Okul Yılı İçin Hazırlıklar Tam Gaz Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Atatürk Ortaokul idareci ve petsonellleri, öğrencilerin daha rahat ve ferah bir ortamda eğitim görmeleri için kolları sıvadı.

Okul idareci ve personelleri, okul bahçesindeki parke taşı döşeme işini kendileri üstlenerek kısa sürede büyük bir aşama kaydetti. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Veliler ve vatandaşlar, idareci ve personellerin özverili çalışmasına tam not vererek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR