Şuhut'ta Okul Yılı İçin Hazırlıklar Tam Gaz Devam Ediyor

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık çerçevesinde okul bahçesine parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. İdareci ve personelin özverili çalışmaları veliler ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Atatürk Ortaokul idareci ve petsonellleri, öğrencilerin daha rahat ve ferah bir ortamda eğitim görmeleri için kolları sıvadı.

Okul idareci ve personelleri, okul bahçesindeki parke taşı döşeme işini kendileri üstlenerek kısa sürede büyük bir aşama kaydetti. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Veliler ve vatandaşlar, idareci ve personellerin özverili çalışmasına tam not vererek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
