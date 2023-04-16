Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 56'ya yükseldi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda can kaybı 56'ya, yaralı sayısı ise 595'e yükseldi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybının 56'ya, yaralı sayısının ise 595'e yükseldiği aktarıldı.

RSF'den dış müdahale iddiası

Sabah erken saatlerde başkent Hartum, Omdurman ve yakınlardaki Bahri'de ağır top atışları duyulurken, Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da da çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı. RSF tarafından yapılan açıklamada, "Port Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı uçakların saldırısı altında. Dış müdahaleye karşı uyarıyor, bölgesel ve uluslararası kamuoyunu bu saldırganlık ve davranışa son vermeye çağırıyoruz" denildi.

ABD, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor. RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu. - HARTUM