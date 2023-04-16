Sudan'daki çatışmalarda 3 BM personeli öldü

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan'da devam eden çatışmalarda 3 personelinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, Sudan'daki operasyonların geçici süre askıya alındığını duyurdu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nda (WFP) görevli 3 personel hayatını kaybetti. WFP tarafından yapılan açıklamada, "Sudan'daki tüm tarafları, rolü bu krizde tüm taraflara yardımcı olmak olan Sudan'daki insani yardım çalışanlarının tarafsızlığına saygı duymaya çağırıyoruz" denildi.

Sudan'daki operasyonların geçici süre askıya alındığını duyuran WFP, "WFP, güvenlik durumunu gözden geçirirken faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Devam eden şiddetin işimiz ve hizmet verdiğimiz insanlar üzerinde ciddi bir etkisi var. Tüm tarafları, Sudan'da hayat kurtaran insani yardımın devam etmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM tarafından yapılan açıklamada ise, WFP personellerinin dün RSF tarafından ülkenin batısındaki Kabkabiya'daki bir askeri üsse açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilerek, saldırıyı kınadı.

"Siviller ve insani yardım çalışanları hedef değil"

BM'nin Sudan'daki özel temsilcisi Volker Perthes yaptığı açıklamada, "Siviller ve insani yardım çalışanları hedef değil. Ayrıca, BM ve diğer insani tesislere mermi isabet ettiğine ve Darfur'un çeşitli yerlerinde BM ve diğer insani yardım tesislerinin yağmalandığına dair haberler beni son derece dehşete düşürdü. Bu tekrarlayan şiddet eylemleri, hayat kurtaran yardımın dağıtımını aksatıyor. Derhal sona ermeli" dedi.

Çatışmalarda 56 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybının 56'ya, yaralı sayısının ise 595'e yükseldiği aktarıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık

Sudan'da ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başında bulunan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF'nin başındaki Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor. RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu. - HARTUM