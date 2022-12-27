Sudan'da yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 16 ölü, 19 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sudan'ın Omdurman kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Sudan'ın Omdurman kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Sudan'ın Omdurman kentinde yoldan çıkan yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 19 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yolcu otobüsünün Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Fasher'den başkent Hartum'a gittiği öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. - HARTUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hartum Sudan 3. Sayfa Haberler

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