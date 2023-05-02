Sudan'da taraflar 4-11 Mayıs tarihleri arasında ateşkes için prensipte anlaştı

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) 4-11 Mayıs tarihleri arasında bir ateşkes için prensipte anlaştıkları duyuruldu.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) 4-11 Mayıs tarihleri arasında bir ateşkes için prensipte anlaştıkları duyuruldu.

Sudan'da Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan bu yana devam ederken, Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, tarafların 7 günlük bir ateşkes için prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Açıklamada, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in SAF'ın lideri Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile RSF'nin lideri Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ile telefonda görüştüğü aktarılarak, "Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) 4-11 Mayıs tarihleri arasında bir ateşkes için prensipte anlaştılar" denildi.

Görüşmede ayrıca, Devlet Başkanı Mayardit'in tarafların seçtikleri herhangi bir yerde yapılacak barış görüşmelerine temsilci atamaları konusunda da onay aldığı ifade edilen açıklamada, "Müzakerelere katılacak temsilcilerin de belirlenmesini kabul ettiler" denildi.

Devlet Başkanı Mayardit'in görüşmede Sudan'ın başkenti Hartum'da hızla kötüleşen insani duruma dikkat çektiği aktarılan açıklamada, Devlet Başkanı Mayardit'in el-Burhan ve Dagalo'ya bölgesel ve uluslararası ateşkes çağrılarına kulak verdikleri için teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Devlet Başkanı Mayardit'in, el-Burhan ve Dagalo'dan 7 günlük ateşkeste temsilci belirlemeleri ve barış müzakerelerin başlaması için bir tarih önermeleri çağrısında bulunduğu ifade edildi.

SAF ve RSF, geçtiğimiz Pazar günü gece yarısından itibaren 25 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etmişti.

Sudan'da 330 binden fazla kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayınlanan raporda, ülkede çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana 334 bin 53 kişinin yani 66 bin 811 ailenin yerinden edildiği bildirildi. Ülkenin 18 eyaletinin 14'ünde insanların yaşadıkları yerleri terk ettiği belirtilen raporda, şuana kadar 64 binden fazla kişinin ise komşu ülkelere göç ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sudan'daki çatışmalarda bugüne kadar 528 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 599 kişi de yaralandı. - JUBA