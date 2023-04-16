Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı.

Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı. - HARTUM