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Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı.

Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı.

3. Sayfa Haberleri

Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı.

Sudan'da, ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmalarda yaralıların tahliyesini sağlamak için anlaşmaya varıldı. - HARTUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sudan 3. Sayfa Haberler

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