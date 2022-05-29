Sudan'da 7 ay sonra OHAL kaldırıldı - Haberler

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Sudan'da 7 ay sonra OHAL kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sudan'da 7 ay sonra OHAL kaldırıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, geçtiğimiz yıl 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, geçtiğimiz yıl 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdı.

Sudan'da geçtiğimiz yıl yaşanan askeri müdahalenin ardından 25 Ekim 2021'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) kararnamesi yayınlamıştı. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL, bugün kaldırıldı. Sudan Egemenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

Sudan'da 25 Ekim 2021'de yönetimi ele geçiren askerler OHAL ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk başta olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi gözaltına almıştı. - HARTUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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