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Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada yakalanan ve 6 farklı hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada yakalanan ve 6 farklı hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık konusuyla ilgili faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi G.A., bir ikametten hırsızlık yaptığı esnada ekiplerce suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sakarya Karasu 3. Sayfa Haberler

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