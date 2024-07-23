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Suçsuz olduğu anlaşılmasına rağmen hala cezaevinde olan gencin ailesi konuştu

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Pendik'te yolda arkadaşıyla beraber yürüyen bir genç, seyir halindeki bir otomobilden ateşlenen kurşunun hedefi olmuş ve mermi çekirdeği boynundan girerek gencin ağzında kalmıştı. Asıl faillerin yakalanmasına rağmen hala cezaevinde bulunan şüphelinin ağabeyi, hala mağduriyet yaşadıklarını ve kardeşinin bir an önce cezaevinden çıkması gerektiğini belirtti.

Suçsuz olduğu anlaşılmasına rağmen hala cezaevinde olan gencin ailesi konuştu

İSTANBUL - Pendik'te yolda arkadaşıyla beraber yürüyen bir genç, seyir halindeki bir otomobilden ateşlenen kurşunun hedefi olmuş ve mermi çekirdeği boynundan girerek gencin ağzında kalmıştı. Olayın ardından ilk yakalanan şüpheli E.K.'nın olayın faili olmadığı anlaşılmış, olayın gerçek failleri daha sonrasında yakalanmıştı. Asıl faillerin yakalanmasına rağmen hala cezaevinde bulunan şüphelinin ağabeyi, hala mağduriyet yaşadıklarını ve kardeşinin bir an önce cezaevinden çıkması gerektiğini belirtti.

Pendik'te 2 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Aykan Yazar yolda arkadaşıyla yürüdüğü esnada kendisine bir otomobilden ateş açılmış ve bir mermi çekirdeği Yazar'ın boynundan girerek ağzının içinde kalmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, tanık beyanlarına göre ateş edilen aracın beyaz renkli bir araç olduğunu belirledi. Aracın sürücüsü E.K., 4 Temmuz'da yakalandı. Koca sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ancak emniyet birimleri tarafından olaya ilişkin çalışmaların derinleştirilmesi sonucu, beyaz renkli bir araçtan değil lacivert renkli bir araçtan ateş edildiği, beyaz renkli aracın camlarının kapalı olduğu fakat hemen arkasından gelmekte olan lacivert renkli aracın yolcu cam kısmının açık olduğu belirlendi. Ayrıca, lacivert renkli aracın yolcu koltuğunda oturan şahsın elinde silah olduğu tespit edildi.

Lacivert renkli aracın sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. isimli şahıslar ile, olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. E.K.ise, olayın asıl faillerinin yakalanmasına rağmen hala cezaevinden çıkmadı. E.K.'nın ağabeyi Resul Koca, kardeşinin suçsuz olduğunun anlaşılmasına rağmen günlerdir cezaevinden bulunmasından ötürü mağduriyet yaşadıklarını belirterek kardeşinin cezaevinden çıkarılmasını talep etti.

Resul Koca, "İki arkadaş buradan yürürken kardeşim de bu yol güzergahını kullanıyor. Vurulanlar 3-4 el ateş sesi duyuyorlar. Vurulan kişi ensesinden mermi girdiğini söylüyor. Arkasını döndüğünde beyaz renkli bir aracın gittiğini söylüyor ve arkadaşlarının da verdiği ifadesi üzerine göre benim kardeşim iki gün sonra evimizden alındı. O günden beri kardeşimin üstüne suç yıkıldı, tutuklandı. Vuran kişiler polisin detaylı incelemesi sonrasında yakalandı. Yakalananlardan birisi tutuklandı. İfadesinde her şey belli 'ben vurdum ben ateş ettim' diyor. Arkadaşlarının ifadesinden de belli, arkadaşları da ateş edildiğini söylüyor ama herhangi bir gelişme yok. Kardeşim kaç gündür tutuklu, mağdur. Biz hakkımızı arıyoruz. Neden hala çıkmadığını biz de bilmiyoruz. Medyaya düştüğünden dolayı mı neden biz de bilmiyoruz. İfadelerde her şey belli, 15-20 gündür kardeşim içeride yatıyor elimizden de bir şey gelmiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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