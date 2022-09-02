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Suçlular foto kapanla tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

Suçlular foto kapanla tespit edildi

Kayseri'de hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yerleştirilen foto kapan ile tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yerleştirilen foto kapan ile tespit edilerek suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Kalkancık Mahallesi'nde TCDD'ye ait 2 adet empodans bond taşına zarar verilmesi ve Himmetdede Mahallesi'nde yine aynı kuruma ait empodans bond taşının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, foto kapan görüntülerini izledi. Şüphelilerin E.K. ve M.A. olduğunu tespit eden ekipler, şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise, hırsızlık olayında kullanılan çok sayıda alet ile 4 adet empedans bağlantı kiti, yaklaşık 10 metre bakır bağlantı kablosu, 680 adet I demiri,1 adet elektrik eldiveni ve 1 metre bakır topraklama kablosu eşe geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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