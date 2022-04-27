"Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan... - Haberler

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"Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan...

"Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA (İHA) - "Suç tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan Gürsel Aktepe 76 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Aktepe, 3. Sayfa, Haberler

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