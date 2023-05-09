Üye Girişi
Haberi Paylaş
Suç ortaklarına polis operasyonu

Suç ortaklarına polis operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ve suç ortağı, polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'de "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ve suç ortağı, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından 10 yıl hapis cezasıyla aranan K.K. (27) ve suç ortağı S.P. (27), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title