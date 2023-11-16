İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında yakalanan suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde çetenin acımasızlığı ve silahlı kavga yaşandığı görülüyor.

Suç örgütüyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı: Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı

İSTANBUL - İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında yakalanan Özgür Saral'ın yönettiği suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emniyet ekipleri tarafından 2 ilde düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, çete fertlerinin karıştığı olaylardan birine ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında çete elebaşı Özgür Saral da dahil 24 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çetenin işlediği suçları ve eylem tarzlarını derinden incelerken, çok sayıda olaya karışan suç ağının fertlerine ilişkin yeni bir güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Dehşet veren görüntülerde çetenin acımasızlığı gözler önüne serilirken, emniyet güçlerince yapılan incelemeler ve araştırmalarda şüphelilerin eylem profilleri ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan profile göre çete, çok sayıda gasp olayına karıştı. Çetenin karıştığı o olaylardan biriyle ilgili olduğu ileri sürülen söz konusu güvenlik kamera görüntülerinde, bir eğlence mekanında gerçekleştiği düşünülen silahlı kavga yaşanıyor. Bir kişi silahını çekerken, ortamda büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.