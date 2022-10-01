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Suç örgütünün firari şüphelisi silah ve uyuşturucuyla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Suç örgütünün firari şüphelisi silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da 42 kişinin tutuklandığı suç örgütü ile ilgili firarda olan bir kişi polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun'da 42 kişinin tutuklandığı suç örgütü ile ilgili firarda olan bir kişi polisin takibi sonucu silah ve uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce silahlı suç örgütüne yönelik olarak 18 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda 42 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın firari şüpheli olan ve hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından yakalama kararı bulunan G.D. yapılan çalışmalar neticesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Mayıs ilçesinde saklandığı tespit edilen evde yakalanarak gözaltına alındı. G.D.'nin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek, 1 adet sahte kimlik kartı, 1 adet sahte sürücü belgesi, 9,82 gram kokain maddesi, 1,70 gram metamfetamin maddesi, 38 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

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