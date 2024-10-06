Suç Örgütüne Üye Olan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve ruhsatsız ateşli silah ile mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve ruhsatsız ateşli silah ile mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli'de beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR