Suç örgütüne büyük darbe: 9 kişi tutuklandı - Haberler

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Suç örgütüne büyük darbe: 9 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Suç örgütüne büyük darbe: 9 kişi tutuklandı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü düzenlediği operasyonda çok sayıda suça karışan örgütü çökertti.

Suç örgütüne büyük darbe: 9 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü düzenlediği operasyonda çok sayıda suça karışan örgütü çökertti.

Tekirdağ'da Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 10 şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Tefecilik, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kumar Oynatmak İçin Yer Temini ve Tehdit Suçlarını işlediği tespit edilen T.Y,M.K,A.Y,S.C,B.Y,A.T,G.Ç,C.E.Ü ve İ.Y isimli şahıslar düzenlenen operasyon sonrası yakalandı.

Tekirdağ ve Edirne illerinde eş zamanlı olarak 8 ikamet ve 1 çiftlik evinin yanı sıra 6 iş yerinde gerçekleşen operasyonda çok sayıda suç materyali ele geçirildi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerin üzerinde ve operasyon yapılan noktalarda çeşitli yerlere gizlenmiş 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 216 adet mermi, 5 adet çeşitli çaplarda tabanca ve bu tabancalar ait şarjörler, farklı çaplarda 168 adet fişek, 1 adet av tüfeği, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca suça konu çek, senet, belge, doküman ve dijital materyallerde bulundu.

Gözaltına alınan şahıslar yapılan sorgulamanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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