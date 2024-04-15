Suç Örgütü Davası Yarın Devam Edecek

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 28'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı dava, yarın devam etmek üzere ertelendi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık Bayram Ali Aydınlar, müşteki Emirhan D.'nin darbedilmesi olayına ilişkin iddialar üzerine yargılandığını, olaya herhangi bir dahli olmadığını iddia etti. Aydınlar, "Emirhan bizde bodyguarddı, arkadaşlarıyla eğlenmeye geldi, taşkınlık yaptı. Patronumu aradım 'Gelen personel içeride taşkınlık yaptı' diye. Uyardığım için azmettirici olarak benden şikayetçi oldu" dedi.

Sanık Burak Kapucu da herhangi bir örgüte üye olmadığını savundu. Günlük kiralık daire işi yaptığını söyleyen Kapucu, "Otel gibi bir işletme. Kartlı sistemle açılıyor odalar. Temizlik görevlileri paspasın altına bırakılan kartları alıp, misafir çıkınca odayı temizliyorlar. Hiçbir temizlik görevlisi şikayetle gelmedi. İddia edilen bodyguardların vurulması olayıyla bir alakam yoktur" dedi. Kapucu ayrıca, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Söz alan sanık Bora Kaplan, "Bunlar iyi çocuklar, efendi çocuklar. 'İşletme açalım' dediler 'Tamam' dedim. Adı geçen mekanların tuğlalarını ben taşıdım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, Kaplan'a tüm sanık savunmalarının ardından kendisinin savunmasını alacağını söyledi.

Sanık Deniz Ürcan ise şu ifadelere yer verdi:

"Suç örgütüne üye değilim. Ayhan Bora Kaplan bizim komşumuzdu, oradan tanıyorum. İlk tanıdığım zamanlar Kızılay'da CD satıyordu. Sonrasında mekan açtı. Olaylarda adı geçen Fethi Koyuncu'yu tanımam. Hamile eşim var, beraatimi talep ediyorum."

Sanık Doğuş Can Uğurlu da barlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, herhangi bir örgüte üye olmadığını iddia etti.

Bu sırada sanık avukatları, salonda bulunan bazı emniyet görevlilerinin soruşturma aşamasında tutanak tuttuklarını belirterek, bu görevlilerin salondan çıkartılmasını talep etti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamaların aleni ilkesi gereğince duruşmaların herkese açık olması ve bu yönde aksi bir karar alınmadığı dikkate alınarak, avukatların taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ara kararda mahkeme, salondaki görevlilerin soruşturma esnasındaki belgeleri değiştirme ihtimallerinin bulunmaması, duruşmanın aleni olması ve duruşma salonundan çıkarılmalarını gerektirecek somut bir durum bulunmaması gerekçesiyle avukatların taleplerini reddetti.

Sanıklar Emir Akyol, Ersoy Yahya ve Ferit Çelik de suç örgütüne üye olmadıklarını ve suçssuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu. Duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi. Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu. İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. - ANKARA