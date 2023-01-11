Suç makinesi yakayı ele verdi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli'de 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "hırsızlık" "basit yaralama" ve "tutuklu kaçması" suçlarından 14 yıl 3 ay hapis cezası ve 15 farklı dosyadan aranması bulunan S.Y. (39), operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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