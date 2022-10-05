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Suç makinesi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Suç makinesi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 8 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 8 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Argıncık Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık', 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı. Yapılan incelemede şahsın, çeşitli polis merkezi amirliklerince yürütülen soruşturmalarda, 'açıktan hırsızlık, 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme' ve 'suç eşyasının satın alınması' olaylarının şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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