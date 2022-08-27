6 farklı suçtan 43 yıl hapis cezası bulunan şahıs bahçede saklanırken yakalandı 3. Sayfa Haberleri 6 farklı suçtan 43 yıl hapis cezası bulunan şahıs bahçede saklanırken yakalandıKAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 6 farklı suçtan 43 yıl hapis cezası bulunan şahıs bahçede saklanırken yakalandı KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 6 farklı suçtan toplam 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı yerde yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Eğribucak mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında; 'silahla yağma', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazğını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. ikamet bahçesinde saklanır halde yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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