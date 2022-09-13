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Suç makinesi koştu ama kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Suç makinesi koştu ama kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda; çeşitli suçlardan 4 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda; çeşitli suçlardan 4 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hırsızlık' suçlarından 4 ayrı yakalama emri bulunan Ş.K.'nın müstakil bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerini gören şüpheli koşarak kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ş.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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