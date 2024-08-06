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Suç makinesi İstanbul'da yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, birçok suçtan aranan ve 15 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı İstanbul'da yakalandı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan zanlı, adli makamlara teslim edildi.

Suç makinesi İstanbul'da yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda birçok suçtan aranan ve 15 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda, 9 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde ticareti, 1 adet hükümlü/tutuklunun kaçması ve 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan 15 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. isimli şahıs İstanbul Başakşehir ilçesinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin titiz araştırma ve fiziki takip çalışmaları sonucu yakalanan F.P., adli makamlara teslim edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ İstanbul Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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