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Suç makinesi böyle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Suç makinesi böyle yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okul, cami ve iş yerlerinden olmak üzere 1 ayda 11 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okul, cami ve iş yerlerinden olmak üzere 1 ayda 11 hırsızlık olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 1 ay içerisinde okul, cami ve iş yerleri olmak üzere 11 ayrı noktadan yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme ve para çalan Ali Y. (22) isimli şüpheliyi, 111 güvenlik kamerasını inceleyerek tespit etti. Şahıs, polis ekiplerince Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalandı.

Ali Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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