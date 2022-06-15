Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada İstanbul'un 5 ilçesinde 16 işyerinden hırsızlık yapan 2'si kadın 5 şüpheli, Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı. İstanbul'un 5 ilçesinde 16 işyerinden hırsızlık yapan 2'si kadın 5 şüpheli, Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı. Suç kayıtları kabarık olan şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tuzla, Sancaktepe, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'de toplam 16 işyerinden hırsızlık yapıldığı bilgi üzerine harekete geçti. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. 112 suç kaydı bulunan Sinan B. (27), 57 suç kaydı bulunan Hatice Ç. (27), 9 suç kaydı bulunan Seda B.(40), 15 suç kaydı bulunan B.Ü (17), 16 suç kaydı olan Serkan Ç.(21), 11 Haziran'da Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları başka bir araç ise Ümraniye'de bulundu. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan suç makinelerinin karıştıkları hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca görüntülendi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ümraniye Ataşehir İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

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