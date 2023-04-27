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Suç makinası Samsun'da yakalandı

Suç makinası Samsun'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak polisi, çok sayıda kişiyi 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 suçtan sabıkası bulunan şahsı, 2 aylık uzun süren takip sonucu Samsun'da yakaladı.

Zonguldak polisi, çok sayıda kişiyi 5 milyon liradan fazla dolandıran ve 39 suçtan sabıkası bulunan şahsı, 2 aylık uzun süren takip sonucu Samsun'da yakaladı.

Türkiye'de 100'den fazla vatandaşı 5 milyon liradan fazla tutarda dolandıran, ülke genelinde birçok ilde başsavcılık hakkında soruşturma yürütülen şantaj, tehdit, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık gibi toplamda 39 ayrı suçtan dolayı hakkında arama kararı bulunan şüpheli M.G., daha önce Eskişehir ve Ankara illerinde polisten son anda kaçmıştı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 aylık teknik takipli çalışma sonucu şüpheliyi Samsun'da yakaladı. Yakalanan şüpheli M.G, Zonguldak'a getirilerek gözaltına alındı. Gözaltının ardından M.G isimli şüpheli Adliye'de hakim karşısına çıkarılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Türkiye Samsun 3. Sayfa Haberler

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