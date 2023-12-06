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Suç makinaları yakayı ele verdi

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Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Suç makinaları yakayı ele verdi

Haklarında hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

SİVAS - Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda; nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, araç kaçırma ve alıkoyma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, birden fazla kişi ile tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ve dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sivas Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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