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Şubat ayında Kocaeli'de 397 aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Şubat ayında Kocaeli'de 397 aranan şahıs yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Şubat ayında yapılan kontrollerde hakkında adli makamlarca arama kararı verilmiş 397 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Şubat ayında yapılan kontrollerde hakkında adli makamlarca arama kararı verilmiş 397 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve aramalarda şubat ayında 145 bin 84 şahıs sorgulandı, yapılan sorgulamalar ile adli makamlarca farklı suçlardan aranan 397 şahıs yakalandı. Şahıslardan 38'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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