Subap kapağı çalan çocuk mahalleli tarafından dövüldü, babası ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta iddialara göre bir çocuk, sokaktaki arabalardan subap kapağı çalarken mahalleli tarafından yakalanarak dövüldü. Oğlunun yaşanan durumu söylemesi üzerine sokağa çıkan babası ortalığı ayağa kaldırdı. Dakikalar sonra diğer ailelerinde sokağa inmesiyle ortalık savaş alına dönerken, küçük çocuk kavganın ortasında kaldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün aksam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, ufak bir çocuk, sokakta bulunan araçların subapp kapaklarını çaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yakalanan çocuk, mahalleliler tarafından dövüldü. Olayın ardından evine giden çocuk, durumu babasına anlatınca ortalık karıştı. Sokağa çıkan öfkeli baba, dakikalar boyunca küfür ve tehditler savurarak bağırdı. Daha sonrasında durumu öfkelenen diğer ailelerin de sokağa çıkmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişi sokak ortasında birbirlerine saldırırken, küçük çocuk kavganın ortasında kaldı. Mahallelinin müdahale ettiği olay güçlükle son bulurken, arbedenin ortasında kalan çocuk babasının kucağında evine döndü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa