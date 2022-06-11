Sualtı polisinden hayati uyarı - Haberler

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Sualtı polisinden hayati uyarı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sualtı polisinden hayati uyarı

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlarda serinlemenin hayati risk oluşturduğunu bildirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlarda serinlemenin hayati risk oluşturduğunu bildirdi.

Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlileri, Van başta olmak üzere bölge illerinde de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehre düşerek kaybolan 2 vatandaşın arama-kurtarma çalışmalarına katılan 5 kurbağa adam, 2 şahsın cansız bedenine ulaştı. 5 Haziran 2022 tarihinde Ağrı'nın Patnos ilçesindeki barajda kaybolan 1 şahıs için de görevlendirilen 5 kurbağa adam, vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

Bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlara serinlemek ya da yüzmek için girmenin hayati risk oluşturduğunu ifade eden sualtı polisi, "Lütfen uyarı levhalarını dikkate alın. Su hayattır, can almasın" uyarısında bulundu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Van 3. Sayfa Haberler

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