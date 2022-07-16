Kontrolden çıkan tanker yan yattı, köylüler oturup çalışmaları izledi Kontrolden çıkan tanker yan yattı, köylüler oturup çalışmaları izledi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza geçirip devrilen su tankerini gören köylüler, aracın kaldırma çalışmalarını film gibi izlediler. Kontrolden çıkan tanker yan yattı, köylüler oturup çalışmaları izledi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza geçirip devrilen su tankerini gören köylüler, aracın kaldırma çalışmalarını film gibi izlediler. Kaza ilçeye bağlı kırsal bölgede bulunan Kayalı Mahallesinden Yumurtepe Mahallesi'ne giden köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki 16 CNN 23 plakalı su tankeri, köye su taşıdığı sırada yolun ortasına devrildi. Aracın sürücü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Aracın devrilmesi ile köy yolu trafiğe kapandı. Aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Film gibi izlediler Kazayı gören mahalle sakinleri ise kaza bölgesine gelerek devrilen aracın kaldırma çalışmalarını film seyreder gibi izlediler. İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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